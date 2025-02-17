Схему заробітку на родичах мобілізованих викрито у Миколаївському ТЦК

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних.

Гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доставляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші «вирішити питання».

За 4,5 тис. доларів США ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому.

13 лютого 2025 року правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Слідство триває, ДБР встановлює всіх осіб, можливо причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань