Шепетівчанка втратила ₴32 тис., намагаючись отримати «вакцинальну» тисячу

В області зафіксовано перше шахрайство, пов’язане з виплатами за вакцинацію. Наразі правоохоронці проводять за даним фактом перевірку і встановлюють усі обставини події.

46-річна шепетівчанка отримала смс-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію. Потерпіла перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло більше 32 тисяч гривень.

Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку і закликають громадян не реагувати на подібні повідомлення.

Картку Є-Підтримка можна оформити тільки в офіційному додатку вашого банку, який автоматично переводить у додаток «Дія». Усі повідомлення надходять тільки у цих додатках, а не безпосередньо на телефон.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області