Ще чотири колишніх правоохоронця Херсонщини підозрюються у держзраді та колабораціонізмі

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чотирьом колишнім працівникам правоохоронних органів Херсонщини за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чотири колишніх працівника ГУНП в Херсонській області перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану та добровільно зайняли псевдопосади керівників у місцевому ізоляторі тимчасового тримання, слідчому відділі, спецпідрозділі «ГРОМ» незаконного правоохоронного органу «Главное управление Министерства внутренних дел Херсонской области», створеному на тимчасово окупованій території, тим самим забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної влади російської федерації.

Обіймаючи псевдопосади, підозрювані протиправно виконували поліцейські функції, направлені на захист окупаційної влади рф та незаконні завдання, поставлені представниками силових структур держави-агресора.

Досудове розслідування здійснюється слідчими П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НПУ та Херсонського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури