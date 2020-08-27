Ще одного посадовця столичної поліції підозрюють у хабарництві

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику сектору кримінальної поліції одного з управлінь поліції в місті Києві за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, у змові з іншим посадовцем поліції — начальником територіального відділу поліції в місті Києві – одержали неправомірну вигоду від власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів. Так, за щомісячну плату у сумі 800 доларів США поліцейські обіцяли не чинити перешкод її підприємницькій діяльності.

Одного з поліцейських, а саме начальника територіального відділу поліції, було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди та 18.08.2020 повідомлено про підозру.

За результатами подальших слідчих дій 26.08.2020 повідомлення про підозру вручили його спільнику — начальнику сектору кримінальної поліції, який виступав посередником.

Викриття зловмисників проводилося прокурорами спільно територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України та Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва