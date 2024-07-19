Сімейна корупція: ВАКС арештував тестя скандального ексголови ДФС Насірова

Він не вніс 200 млн євро застави.

Зазначається, що слідчий суддя підтримав позицію прокурора САП і відправив під арешт наближену до Насірова людину. Її підозрюють у легалізації 21 млн євро хабаря, який отримав ексголова ДФС. Як повідомило hromadske із посиланням на власні джерела, йдеться про тестя Насірова, власника групи компаній “Альтіс” Олександра Глімбовського.

У САП нагадують, що відповідно до попереднього рішення суду від 24 червня, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави без арешту. Він мав протягом 5 днів внести 200 млн грн. Однак гроші так і не внесли.

Після цього прокурор САП клопотав суд про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів. Проте він має можливість внести 200 млн грн застави.

Романа Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка.

31 жовтня 2022 року екс голову ДФС взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того моменту запобіжний захід неодноразово продовжувався, Насіров весь цей час перебуває у СІЗО.

У травні слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала.

Окрім справи про махінації з відшкодуванням ПДВ, Насіров також підозрюється в епізоді «газової справи» Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн, а Бахматюк має підозру у справі про розкрадання 1,2 млрд грн кредиту НБУ для його «ВіЕйБі Банку». // Дзеркало тижня