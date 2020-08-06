Следователя ГБР арестовали с залогом в 420 тысяч гривен

Следователя ГБР из полтавского управления арестовали с залогом в 420 тысяч гривен. Об этом идет речь в постановлении суда.

Сотрудника бюро подозревают в законченном покушении на мошенничество. Мужчина работает в отделе по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции Полтавского управления ГБР.

Другим постановлением взято под стражу гражданское лицо — предприниматель, который также является подозреваемым по этому делу. Ему определен залог в 526 тыс. гривен. Этого человека считают пособником в мошенничестве.

Полные тексты постановлений еще не опубликованы. Пока не обнародовано решение по третьему подозреваемому — оперуполномоченному Полтавского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

По предварительной информации, работники ГБР и полиции требовали от гражданина 80 тыс. долларов за давление на следователей Нацполиции. // 368.media