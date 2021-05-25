«Следующих обещал убивать»: в России досрочно вышел на свободу насильник-садист

Он нарушает правила досрочного освобождения, что, по мнению надзирателей, доказывает готовность вернуться к криминальному прошлому.

Пермские оперативники насторожились — человек, которого шесть лет назад посадили за жестокие изнасилования вышел на свободу. 33-летний Анатолий Ф. из Чайковского не просто насиловал своих жертв, а выбивал им зубы, избивал до потери создания. Ведь раньше мужчина занимался рукопашным боем.

Как узнал «В курсе.ру», после задержания, вместо сожаления, по словам следователей, уже вне протокола, обещал выйти и продолжить калечить судьбы девушек.

«Пусть не шляются, где попало», — добавил на суде насильник.

И вот в октябре 2020 года Анатолий вышел по УДО. А с января 2021 года бывший зек , по словам следователей, нарушает ограничения, установленные при досрочном освобождении.

Чтобы подчеркнуть жестокость и опасность этого насильника «В курсе.ру» расскажет один эпизод из дела Анатолия. Тогда его жертвой стала 26-летняя пермячка Мария (прим.ред имя изменено по просьбе девушки).

Однажды ночью девушка отдыхала в баре в Свердловском районе. Вышла на улицу, чтобы освежиться и поняла, что потеряла телефон. Именно там к ней подошел молодой человек спортивного телосложения и предложил помочь в поисках. Только повел ее не обратно в клуб, а за него.

Опустим подробности самого изнасилования, лишь добавим, что после случившегося Мария просила насильника отпустить ее, но садист не остановился.

«После того, как все было сделано, увидел, что я встаю, тогда он разбежался и со всей силы ударил ногой по лицу. У меня сломался нос и я потеряла зубы, они оказались у меня в руках», — рассказала девушка следователям.

Очнулась Мария только на утро, одна в подворотне. Помогли случайные прохожие, которые вызвали ей скорую.

Еще одной жертвой в 2015 году стала 19-летняя жительница Краснокамска. То есть география у насильника широкая. Сейчас он проживает в родном Чайковском.