Слідчі Луцького РУП повідомили про підозру двом молодикам, які вчинили опір поліцейським

Інцидент трапився 1 січня, близько 22 години, в обласному центрі. Під час служби патрульні виявили бійку поблизу одного з магазинів на вулиці Лесі Українки.

Поліцейські почали припиняти правопорушення, натомість молодики вчинили опір патрульним.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. 22-річного лучанина та 24-річного жителя с. Торчин затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри за ч. 2 ст. 342 Кримінального Кодексу. Мова йде про опір працівникові правоохоронного органу. За це молодикам загрожує до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області