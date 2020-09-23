Слідчого СБУ підозрюють у вимаганні 30 тис. доларів хабаря (фото)

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням ДБР та Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ повідомила про підозру слідчому Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у вимаганні 30 тис дол США неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, упродовж лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.

До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора