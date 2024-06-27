«Слуга» Марченко нарешті придумала, чому кинула гроші за паркан, коли до неї прийшли з НАБУ
Провини в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі «Шлях» Марченко не визнає.
Народна депутатка Людмила Марченко, яку викрили на хабарі, пояснила, чому намагалася позбутися грошей, коли до неї прийшли детективи Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».
Однак, коли до неї в будинок прийшли працівники НАБУ, вона, за її словами, «була шоковому стані й не дуже усвідомлювала, що відбувається». Крім того, вона розповіла, що в той час приймала ліки, і це, мовляв, могло вплинути на її поведінку в умовах стресу.
Продовження допиту Марченко заплановано на 28 червня.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку. Запис опубліковано на YouTube-каналі відомства.
11 липня Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу. // ГлавкомTweet