Службова недбалість на 746 000 гривень – ДБР повідомило про підозру поліцейському
Слідчі ТУ ДБР у Миколаєві, за сприяння ДВБ Нацполіціі, повідомили про підозру завідувачу одного із секторів Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, службова недбалість якого спричинила збитки на понад 746 000 грн.
Встановлено, що завідувач не вжив заходів щодо збереження ввіреного йому недобудованого багатоквартирного будинку в Кропивницькому.
Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків працівником поліції державі завдано збитків у сумі 746 851 грн.
Таким чином, працівнику поліції повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура, оперативний супровід – Кіровоградське управління ДВБ НП України.Tweet