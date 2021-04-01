Службова недбалість на 746 000 гривень – ДБР повідомило про підозру поліцейському

Слідчі ТУ ДБР у Миколаєві, за сприяння ДВБ Нацполіціі, повідомили про підозру завідувачу одного із секторів Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, службова недбалість якого спричинила збитки на понад 746 000 грн.

Встановлено, що завідувач не вжив заходів щодо збереження ввіреного йому недобудованого багатоквартирного будинку в Кропивницькому.

Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків працівником поліції державі завдано збитків у сумі 746 851 грн.

Таким чином, працівнику поліції повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура, оперативний супровід – Кіровоградське управління ДВБ НП України.

ДБР