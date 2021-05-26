Службова недбалість під час ремонті даху зі збитками майже на ₴800 тис. — судитимуть посадовця

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з головних інженерів Державного агентства резерву України за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2019 року замовником — Державним агентством резерву України проведено відкриті торги щодо проведення капітального ремонту покрівель промислового приміщення — холодильного складу. За наслідком торгів переможцем визнано одне з товариств з обмеженою відповідальністю.

Між замовником та ТОВ укладено договори про проведення ремонтних робіт відповідно до кошторисної документації та у встановлений строк.

Встановлено, що представник замовника — головний інженер Державного агентства резерву України підписав акти виконаних будівельних робіт, які фактично не відповідали виконаним роботам та обсягам, визначеним договорами підряду та проєктно-кошторисній документації.

Внаслідок службової недбалості зазначеного інженера, який не провів належну перевірку фактичним обсягам виконаних робіт, не забезпечив здійснення технічного нагляду і контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт по об’єкту, не перевірив документи, надані до оплати підрядником, державі завдано збитків на суму майже 800 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Довідково: у вказаному кримінальному провадженні до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Також прокуратурою заявлено цивільний позов в межах кримінального провадження до директора ТОВ про стягнення суми завданих бюджету збитків.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури