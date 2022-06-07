Службовця судитимуть за незаконний видобуток габро майже на ₴40 млн.

На початку червня слідчі поліції завершили досудове розслідування кримінальних діянь директора підприємства, який, зловживаючи службовими повноваженнями, організував незаконний видобуток габро у Хорошівській громаді. Чоловікові загрожує до 8 років ув’язнення.

Викриття протиправної діяльності відбувалося у взаємодії слідчих відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського РУП зі співробітниками УСБУ області за процесуального керівництва Коростишівської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 37-річний житель м. Чернівців, будучи керівником товариства з видобутку надр на Житомирщині, отримав дозвільні документи для користування ділянкою неподалік с. Рудні Шляхової Хорошівської громади.

Однак, як з’ясували правоохоронці, добування корисної копалини загальнодержавного значення – габро – відбувалося поза визначеними межами. Для цього директор самовільно організував роботу кар’єру, де з осені 2018 року по грудень 2021 року було видобуто понад 9390 м2 цінної гірської породи.

Висновками інженерно-екологічної експертизи засвідчено, що внаслідок такої протиправної діяльності розмір заподіяних державі збитків сягнув майже 40 мільйонів гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Відтак у середині травня слідчі поліції за погодженням з процесуальними керівниками окружної прокуратури оголосили 37-річному директору підприємства підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) КК України. Днями службовцю правоохоронці оголосили ще одну підозру – за ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) ККУ.

Нині досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт 6 червня відносно керівника товариства направлений до суду. Відповідно до чинного законодавства за сукупністю діянь чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області