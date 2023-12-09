смерть немовляти: прикарпатські поліцейські встановили особу породіллі

Особу матері, яка нещодавно народила дитину, виявили співробітники ювенальної превенції Калуського відділу поліції. Нагадаємо, 5 грудня тіло немовляти знайшов на своєму подвір’ї мешканець села Кропивник. Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження та розпочали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення матері дитини.

Вчора ювенальні поліцейські виявили породіллю під час дворового обходу в селі Кропивник. 18-річну жінку поліцейські відвезли до медичного закладу. Лікарі підтвердили післяпологовий період, відтак породілля зізналась, що самотужки народила дитину. На обліку в медичному закладі жінка не перебувала, свою вагітність від родичів приховувала.

Криміналісти Слідчого Управління ГУНП в Івано-Франківській області, провівши відповідне ДНК-дослідження, встановили стать дитини – хлопчик.

Наразі породілля перебуває в Калуському РВП. Тривають слідчі дій. Вирішується питання про оголошення жінці про підозру за ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів). Процесуальне керівництво у справі здійснює Калуська окружна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини