Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: результатів тесту на алкоголь судді Тандира немає вже місяць, – ЗМІ

Місяць тому результати аналізів обіцяли “за декілька днів”. Адвокати загиблого нацгвардійця вважають, що експертів хочуть підкупити.

Українські правоохоронці досі не мають результатів аналізів тесту на вміст алкоголю у крові судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди у нетверезому стані.

Про це повідомляє Hromadske із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Співрозмовник зазначив, що інформація про відсутність результатів аналізів актуальна станом на вчора, 28 червня. І це при тому, що біологічні зразки у судді відібрали ще 27 травня — понад місяць тому. Тоді в ДБР журналістам сказали, що результати дослідження “будуть за декілька днів”.

Старший партнер адвокатського обʼєднання AVER LEX Віталій Сердюк у коментарі “Бабелю” повідомив, що адвокати родини загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка звернулися до судово-медичної експертизи з листом, у якому просять пояснити, чому так довго роблять аналізи і чи є тиск.

З різних джерел, каже Сердюк, адвокати отримали інформацію про «вирішення» Тандиром питання з експертною установою — нібито він хоче отримати висновок про відсутність алкоголю в крові на момент збиття нацгвардійця.

Захист переконує, що саме такий висновок може стати основою для спроб перекваліфікації дій Тандира на менш тяжку статтю. Адвокати наразі перевіряють усю інформацію, і якщо вона підтвердиться, вимагатимуть розслідувати корупцію експертів та правоохоронців.

Нагадаємо, 19 червня суддю Тандира залишили під вартою ще на місяць.

Голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою – він перебуватиме там до 21 липня.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді. // LB.ua