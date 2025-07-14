Смертельна ДТП сталася в Одеському районі (фото)

Автопригода сталась вчора, 13 липня, близько 13-ї години на одній з вулиць села Усатове.

Попередньо слідчі встановили, що 19-річний водій легкового автомобіля “Toyota” не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із автомобілем “Renault” під керуванням 46 річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку. Загинув молодший за віком водій, іншого керманича разом із його 55-річною пасажиркою з різними тілесними ушкодженнями доставлено каретою швидкої допомоги до лікарні. У госпіталізованого водія відібрали біологічні зразки для перевірки на можливе сп’яніння.

На місці працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

В рамках провадження поліцейські вилучили транспортні засоби та буде проведено низку експертиз. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема не перевищувати дозволену швидкість, уважно стежити за дорожньою обстановкою.

ГУ Національної поліції в Одеській області