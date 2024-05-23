Смертельна ДТП у Дарницькому районі столиці – 20-річній кермувальниці «Део Ланос» повідомлено про підозру (фото)

Водійка автомобіля «Део Ланос» не надала дорогу мотоциклу «Ямаха», внаслідок чого між транспортними засобами сталося зіткнення. 26-річний водій мотоцикла загинув на місці події, кермувальниця автомобіля та її 14-річна пасажирка отримали численні тілесні травми.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері по вулиці Ревуцького. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 20-річна водійка автомобіля «Део Ланос» здійснюючи маневр розвороту не надала дорогу мотоциклу «Ямаха», який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок цього між транспортними засобами сталося зіткнення.

Від отриманих травм 26-річний мотоцикліст загинув на місці події. Кермувальниця автомобіля та її 14-річна пасажирка отримали численні травми та були госпіталізовані до лікарні.

Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили кермувальниці автомобіля «Део Ланос» про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція Києва закликає водіїв усіх транспортних засобів та пішоходів бути уважними на дорозі та не нехтувати правилами дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Києва