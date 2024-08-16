Смертельна помста за словесні образи обернулася 14 роками ув’язнення

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури довели в суді вину чоловіка в умисному вбивстві двох людей.

Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомив Перший заступник керівника Київської обласної прокуратури Сваток Андрій.

Вбивство сталося у вересні 2022 року в селі Глібівка Вишгородського району.

Між трьома чоловіками, які спільно вживали алкоголь, виник конфлікт. З метою помсти за словесні образи на свою адресу, засуджений схопив кирку та завдав своїм опонентам численні удари нею по голові. Від отриманих травм потерпілі померли на місці скоєння злочину.

Наступного дня тіла вбитих чоловік перемістив до ями на подвір’ї свого домоволодіння і закидав їх будівельним сміттям.