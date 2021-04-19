Смертельне «змагання» маршрутників у Києві: тіло жінки відкинуло на 100 метрів (відео)

У Києві водій маршрутки №407 не помітив жінку, яка йшла по пішохідному переходу. Вона померла на місці.

Аварія сталася на вулиці Вишняківській. Удар був такой сили, що жінка відлетіла щонайменше на сотню метрів від зебри, її речі та взуття розкидані по асфальту. Загиблій жінці було 63 роки.

Свідки кажуть, що аварія сталася з вини водія, який змагався із колегами, хто більше пасажирів набере у салон. Через банальну жадібність і безглузді перегони чоловік занапастив життя пішохода і своє.

Водію 60 років, 40 років з них він провів за кермом. За смертельну аварію йому загрожує до 8 років позбавлення волі. // Надзвичайні новини