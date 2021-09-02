Смішинг: у ФБР попередили про новий спосіб крадіжки даних

У Федеральному бюро розслідувань (ФБР) попередили про новий спосіб крадіжки особистих даних через текстові повідомлення. Зловмисники надсилають СМС-повідомлення, відкриваючи які користувач може «поділитися» конфіденційними даними, як от: банківська картка, електронний підпис, адреса електронної пошти й так далі.

Про це нагадали у ФБР.

Смішинг – вид фішингу, який реалізовують через текстові повідомлення. Це гра слів, від SMS та “фішинг”. Виходить – SMiShing. Він передбачає, що зловмисники відправляють жертві текстове повідомлення, в якому є активне посилання на певний фішинговий сайт. При цьому, вони додають якийсь мотивуючий текст, аби за посиланням перейшли. Наприклад, це може бути повідомлення від “магазину” й написано, що замовлення відправлено. Користувач хоче перевірити, що саме йому надіслали та переходить за посиланням – автоматично передаючи свої дані шахраям.

Також це може бути варіант, коли жертві пропонують відправити у відповідь якусь конфіденційну інформацію: дані банківської картки, ідентифікаційний код, інформацію про доступ до платіжної системи й так далі.

У ФБР нагадали, що часто шахраї використовують методи спефінгу. Це коли в даних відправника змінюють якусь букви чи символ, аби вони здавались максимально правдоподібними та не викликали підозр у користувача.

Вперше про смішинг у ФБР повідомили ще у 2010 році. Тоді було відомо, що це тип шахрайства, коли користувач отримує тестове повідомлення чи автоматичний телефонний дзвінок на мобільний телефон. Шахраї повідомляють про нібито виникнення проблем з банківським рахунком. Користувачу дають спеціальний номер чи посилання, аби отримати детальну інформацію та відповіді на запитання. Коли користувач переходив – його інформацію крали. // Букви