СНБО вводит санкции против экс-глав СБУ и МВД и еще восьми военных предателей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина вводит санкции против должностных лиц, которые предали страну. В этот список попали десть человек.

Об этом Данилов заявил на брифинге .

«Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение относительно десяти человек», — заявил он.

В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко. А также:

бывшего контрадмирала Дениса Березовского,

бывшего генерал-майора Станислава Шапортова,

бывшего генерала-майора юстиции Сергея Нянчура,

бывшего генерал-майора Юрия Катовского,

бывшего генерал-майора Владимира Товского,

бывшего генерал-майора Валентина Ханжи,

бывшего вице-адмирала Сергея Елисеева,

бывшего контрадмирала Дмитрий Шакура.

«Все эти десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания», — добавил он.

По словам Данилова, санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам. // РБК-Украина