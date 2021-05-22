Сотрудник Бердянского военкомата попался на взятке

Сотрудника Бердянского объединенного военного комиссариата подозревают во взяточничестве.

Вчера, 21 мая, в ходе спецоперации СБУ и ГБР задокументирован факт получения должностным лицом незаконного вознаграждения.

По имеющейся у нас информации, на взятке попался заместитель комиссара, он получил – 9 тысяч гривен. В Службе безопасности Украины пока не комментируют данный факт.

В ближайшее время мы вам расскажем подробности происшествия. // pro.berdiansk.biz