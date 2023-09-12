Співпраця з ворогом та виправдування агресії РФ: перед судом постане пілот української авіакомпанії
Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього диспетчера окупаційної «Кримаеронавігації». Правоохоронці автономії затримали його на Київщині влітку цього року.
Обвинувачений причетний до незаконного переправлення осіб з РФ на територію окупованого Криму, а також виправдування збройної агресії ворога.
На момент окупації півострова російськими збройними силами, 38-річний громадянин України, обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу «Кримаерорух» та почав співпрацювати з ворогом.
Здійснюючи диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з РФ на територію півострова та у зворотному напрямку вже у російській «Кримаеронавігації», обвинувачений сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
Пізніше він вирішив переїхати на материкову частину та працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній на посаду пілота.
Однак, після повномасштабного вторгнення РФ, обвинувачений почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію РФ. Зокрема, через власні акаунти у заборонених соцмережах, чоловік «звеличував подвиги» російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею.
Дії обвинуваченого кваліфіковано як:
– незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України);
– виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (чч.. 1, 3 ст. 436-2 КК України).
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі за оперативного супроводу ГУ «І» ДЗНД СБУ.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя
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