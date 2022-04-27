США обіцяють $10 млн. за інформацію про російських хакерів
Державний департамент Сполучених Штатів оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про офіцерів російської розвідки, причетних до кібератаки вірусом NotPetya.
США оголосили винагороду за інформацію про шістьох офіцерів Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.
Зокрема йдеться про Юрія Андрієнка, Сергія Детістова, Павла Фролова, Анатолія Ковальова, Артема Очіченка та Петра Пліскіна.
Ця кібератака завдала організаціям США збитків майже на 1 мільярд доларів. // УПTweet