Столичні оперативники затримали двох чоловіків за угони мопедів

Слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів. За скоєне їм загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

До Святошинського та Деснянського управління поліції із заявою звернулись місцеві мешканці, які повідомили про викрадення мопедів. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та задокументували злочини.

Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники кримінальної поліції встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 19-річний мешканець Києва, який підозрюється у грабежі та незаконному заволодінні мопеду на вулиці Пухівській, та 33-річний уродженець Київської області.

Наразі слідчим відділом Святошинського та Деснянського управлінь поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру за скоєння злочинів, за які їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва