Столичні оперативники затримали двох іноземних кишенькових крадіїв

Зловмисники поцупили у дівчини гаманець, коли вона заходила у маршрутку. Втекти правопорушникам завадили поліцейські, які несли службу неподалік. Чоловікам загрожує до п’яти років в’язниці.

Під час відпрацювання території Дніпровського району співробітники карного розшуку столичного главку поліції на зупинці громадського транспорту помітили невідомого, який витягнув із сумки пасажирки гаманець, поки вона заходила у маршрутку, та передав його своєму спільнику.

Чоловіка, що забрав викрадену річ і намагався втекти з місця події, правоохоронці зупинили для перевірки. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього гаманець потерпілої з грошима, банківськими картками та документами. Через декілька хвилин оперативники зупинили його спільника, який повернувся на зупинку та сподівався розділити з товаришем поцуплене.

Слідчі вилучили речові докази та затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушниками виявилися громадяни іншої держави 1973 та 1976 років народження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Районний суд обрав іноземцям запобіжні заходи у вигляді нічних домашніх арештів.

Відділ комунікації поліції Києва