Столичні оперативники затримали гаражного крадія

Чоловік проникав у приміщення та викрадав все, що можна продати. Наразі доведена його причетність до вчинення двох епізодів. Досудове розслідування триває.

У рамках реалізації матеріалів кримінальних проваджень щодо крадіжок, вчинених на території гаражних кооперативів у Голосіївському районі, столичні оперативники встановили та затримали 42-річного уродженця Київської області.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслава Малька, під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що викрадене майно чоловік зберігає у приміщенні гаража, власник якого нещодавно помер:

«Для охорони поцупленого зловмисник поселив там безпритульного. Під час обшуків у гаражі, де порушник ховав речі, та за місцем його мешкання ми виявили та вилучили 65 мобільних телефонів, імовірні знаряддя злочину та майно, що фігурує в інших кримінальних провадженнях як викрадене».

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У травні поточного року відносно нього столичні правоохоронці направили обвинувальний акт до суду за зберігання наркотиків.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні двох епізодів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Поліцейські звернулися до районного суду із клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років. Також у рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють причетність фігуранта до інших крадіжок, скоєних на території столичних гаражних кооперативів.

Відділ комунікації поліції Києва