Столичні оперативники затримали крадія «зі стажем»

Зловмисник близько 15 років провів у місцях позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини. Слідчі вилучили у порушника пристрій для сканування сигналізації та майно, яке належить власнику транспортного засобу. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вчора до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що з його автомобіля, який був припаркований біля ринку на вулиці Василя Порика, невідомий викрав особисті речі. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Поки слідчі оглядали автівку та спілкувались із заявником, співробітники кримінальної поліції відпрацьовували прилеглу територію та перевіряли підозрілих осіб. Згодом неподалік від місця вчинення злочину оперативники затримали 57-річного киянина, у якого вилучили пристрій для сканування, а також речі потерпілого — гроші, мобільний телефон та планшет.

У подальшому за місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого вилучили ще один пристрій для сканування та квитанції з ломбарду. Слідчі затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловік більше року тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини. Загалом його «тюремний стаж» становить близько 15 років.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та перевіряють його на причетність до інших злочинів на території столиці. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва