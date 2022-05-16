Столичні оперативники затримали організовану групу валютних шахраїв

Про це повідомив начальник управління карного розшуку столичної поліції Сергій Махно

На рахунку зловмисників близько десяти епізодів злочинів, вчинених у різних районах столиці. Своїми діями шахраї завдали потерпілим збитків на суму близько 250 000 доларів США. За шахрайство у великих розмірах фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації працівниками управління карного розшуку поліції Києва та оперативниками районних управлінь поліції викрито та затримано двох підозрюваних у шахрайських діях з обміну валют. Крім того, у цей же день у місті Вінниця правоохоронці столичного главку затримали їх спільницю.

Начальник управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у м. Києві Сергій Махно розповів, що злочинна група попала в поле зору правоохоронців ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну:

«У дні активних бойових дій у Києві зловмисники припинили свою «роботу», однак згодом повернулись до столиці. Троє спільників постійно переміщувались з одного регіону в інший, змінювали телефони та місця проживання, що ускладнювало документування їх шахрайських дій. Нами було проведено ряд оперативно-, тож завдяки злагодженій та кропіткій роботі оперативників та слідчих столичного главку, районних управлінь поліції, усіх членів угруповання затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — двоє киян, 1979 та 1986 років народження, та киянка, 1983 року народження».

Між фігурантами якими заздалегідь були розподілені ролі. Організатор злочинної схеми планував дії спільників та координував їх. Диспетчер розміщувала оголошення про обмін валюти з вигідним для клієнта курсом на одному з відомих сайтів та відповідала на дзвінки. Коли з’являвся бажаючий обміняти значну суму грошей, жінка вміло роз’яснювала, що для VIP-клієнтів послуги надаються з виїздом у зручне для них місце. У подальшому так званий «касир» під’їжджав до потерпілого та в авто обмінював іноземну валюту, а натомість вручав запаковані сувенірні гривні.

«Так, 12 травня, на бульварі Лесі Українки під час чергової шахрайської схеми поліцейські за «гарячим слідом» затримали «касира» обмінника. Зухвалість останнього епізоду вразила – шахраї ошукали на майже 25 000 доларів США священнослужителя, який прибув до столиці з іноземної держави з волонтерською місією і наданням гуманітарної та матеріальної допомоги захисникам України. Афериста затримали на місці скоєння злочину та у ході невідкладних слідчих дій вилучили гроші, мобільні телефони, сумку з сувенірними грошима. На рахунку зловмисників майже десять епізодів злочинної діяльності. Своїми діями шахраї завдали потерпілим збитки на суму близько 250 000 доларів США», — зазначив полковник поліції.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської та Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі поліцейські перевіряють причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території України.

Відділ комунікації поліції Києва