Столичні правоохоронці викрили чоловіка у зберіганні зброї та боєприпасів

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта слідчі вилучили 17 одиниць зброї та боєприпасів, серед них — ручні протитанкові гранатомети, автомати, ніж, кастет, а також майже 30 000 набоїв різного калібру. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.

Відпрацьовуючи оперативну інформацію, слідчі Подільського управління поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури задокументували протиправну діяльність чоловіка, в оселі якого виявили арсенал зброї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 37-річний мешканець Київщини у власній оселі у великій кількості зберігав зброю та боєприпаси. За результатами невідкладного обшуку поліцейські вилучили ручні протитанкові гранатомети РПГ, автомати АК-47 із магазинами до них, штик-ніж, кастет та близько 30 000 набоїв різного калібру.

Порушника правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усю вилучену зброю та боєприпаси направили на експертне дослідження.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва