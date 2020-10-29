Столичні слідчі оголосили про підозру чоловіку, який підпалив офіс приватного виконавця

Найближчим часом в суді розглянуть клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

У вересні поточного року до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив офісне приміщення приватного виконавця на вулиці Грушевського. Працівники офісу загасили загорання підручними засобами. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що правоохоронці провели на місці події першочергові слідчі дії, поспілкувались зі свідками та очевидцями, а також переглянули відео з камер спостереження. Як з’ясувалося, зловмисник заздалегідь підготував пластикову ємкість із легкозаймистою рідиною:

«Чоловік увірвався в офісне приміщення та став погрожувати підпалом, а після дістав з сумки ємність з рідиною, розлив її в кабінеті приватного виконавця, підпалив запальничкою і втік».

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали особу правопорушника. Ним виявився житель Київської області 1976 року народження. Відомо, що раніше у його дружини за борги забрали автомобіль і в такий спосіб чоловік вимагав повернути майно.

«Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до десяти років ув’язнення», — повідомив Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва