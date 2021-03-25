Столичні слідчі повідомили киянину про підозру за пограбування магазину
Молодик намагався винести товар, але його наміри припинили охоронці, які викликали поліцію. На час досудового розслідування правопорушник перебуватиме під вартою.
На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Полярній невідомий забрав товар, не розрахувавшись. На адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.
Правоохоронцям співробітники торгового закладу розповіли, що помітили підозрілого відвідувача. Коли охоронець підійшов і запитав про наявність несплаченого товару, молодик відштовхнув його та почав тікати. Втім, на вулиці працівники магазину наздогнали та затримали до приїзду правоохоронців.
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При поверхневому огляді співробітники поліції виявили у молодика під одягом та у сумці товар на суму понад 2000 тисячі гривень.
Зловмисником виявився 22-річний мешканець столиці, неодноразово судимий за крадіжки. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet