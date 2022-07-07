Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який тяжко травмував незнайомця

Між зловмисником і потерплім розпочався дорожній конфлікт, який закінчився бійкою. У результаті один із водіїв вдарив свого опонента ножем у груди. Тепер уродженцю Київщини загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів медичного закладу про те, що вони госпіталізували невідомого чоловіка з ножовим пораненням. Для з’ясування усіх обставин до лікарні прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, у медичному закладі правоохоронці виявили чоловіка, який виявився причетним до тяжкого травмування незнайомця:

«Провівши ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів, ми з’ясували, що між потерпілим і зловмисником виник словесний конфлікт на дорозі, через порушення правил дорожнього руху. Згодом між водіями розпочалася бійка, у ході якої зловмисник вдарив свого опонента ножем у груди. Після цього чоловік відвіз потерпілого до лікарні. Ми затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Київщини, 1985 року народження».

У 32-річного місцевого мешканця медики діагностували проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням внутрішніх органів. Нині він перебуває у лікарні.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою», — додав Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва