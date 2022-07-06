Столичний суд виніс вирок киянину за вбивство співмешканки

У день вчинення злочину між загиблою та фігурантом виник словесний конфлікт, під час якого чоловік наніс потерпілій численні удари палицею по голові та кулаками в живіт. Згідно з вироком суду засуджений проведе вісім років за ґратами.

Подія трапилась у листопаді 2021 року. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у недобудові у провулку Моторному виявив мертвою цивільну дружину.

Співробітники Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження та у ході досудового розслідування встановили, що заявник разом з жінкою проживав у недобудованому приміщенні. В день скоєння злочину співмешканці розпивали алкогольні напої та між ними відбулась сварка, в ході якої порушник взяв до рук палицю та почав бити жінку по голові. Після чого кривдник продовжив наносити численні удари кулаками в живіт потерпілій.

Поліцейські за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Після зібрання необхідної доказової бази правоохоронці скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На час слідства підозрюваний перебував у слідчому ізоляторі.

Вироком Голосіївського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочину та йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва