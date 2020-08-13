Столичною податковою міліцією припинено незаконну реалізацію тютюнових виробів – загальним обігом 500 млн гривень

Податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинено діяльність підприємств, які протягом 2019-2020 років здійснили реалізацію тютюнових виробів на суму понад 500 млн гривень за готівкові кошти та без відображення в податковій звітності.

Реалізація тютюнових виробів здійснювалася на території міста Києва та Київської області.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку.

У ході проведених обшуків в офісних, складських, житлових приміщеннях та транспортного засобу вилучено готівкові кошти у національній валюті на загальну суму близько 4,6 млн гривень, печатки ризикових підприємств, задіяних у схемі умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, первинні документи та чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та товарно-матеріальні цінності – тютюнові вироби в кількості близько 360 тисяч пачок.

Досудове розслідування триває.

Державна фіскальна служба України