Столичні оперативники викрили групу наркодилерів

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у спільників близько 300 грамів амфетаміну, вісімнадцять рослин коноплі та 20 кілограмів канабісу. Окрім того, поліцейські вилучили три пістолета, понад 700 набоїв різного калібру та три гранати. За даними фактами розпочаті кримінальні провадження.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури перекрили канал надходження психотропної речовини та наркотичних засобів до міста Києва.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, оперативники провели три етапи оперативних закупок заборонених речовин та викрили групу наркоділків:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що до збуту канабісу та амфетаміну причетні п’ятеро чоловіків. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів у Києві та Київській області ми виявили та вилучили понад 300 грамів амфетаміну. Крім того, затримали чоловіка, який на дачній ділянці організував плантацію з вирощування коноплі та вилучили у нього вісімнадцять рослин. Також ми виявили у оселі три пістолета, понад 700 набоїв різного калібру, 3 гранати та гроші».

Усі речові докази правоохоронці направили на проведення відповідних експертних досліджень, а п’ятьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканці столиці та Київської області 1973, 1981, 1983, 1986, 1990 років народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті три кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ч. 2 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та ч. 1 ст. 310 – незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин, Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину. Фігурантам загрожує до 10 – ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва