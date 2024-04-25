Столичні оперативники затримали чоловіка, який пограбував 15-річну дівчину

Зловмисник вихопив з рук підлітка мобільний телефон та втік. Гаджет порушник продав товаришу, у якого в подальшому його вилучили правоохоронці. Наразі раніше судимий фігурант перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшла інформація про пограбування неповнолітньої на вулиці Братиславській. Невідомий вихопив мобільний телефон з рук 15-річної дівчинки, яка прямувала додому. На місце оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу, працівників кримінальної поліції районного управління та кінологів зі службовою собакою.

Як розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Євген Житомирський, оперативники підрозділу спільно із колегами управління карного розшуку столичного главку розшукали підозрюваного у Дніпровському районі міста:

«Ним виявився 39-річний донеччанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності й в минулому році звільнився з місць позбавлення волі. Після скоєння злочину чоловік переховувався, однак ми викрили його та затримали. Підозрюваний продав мобільний телефон товаришу, у якого в подальшому ми вилучили речовий доказ».

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням з Деснянською з окружною прокуратурою міста Києва повідомили фігурантові про підозру. Санкція статті передбачає покарання від семи до 10 років позбавлення волі.

«Деснянський районний суд ухвалив клопотання слідчих щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та на час досудового розслідування відправив його під варту», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва