Столичні поліцейські повідомили чоловіку про підозру у підпалі квартири

Щоб влаштувати пожежу зловмисник використав дві шини, які попередньо облив легкозаймистою речовиною. Мотив скоєного з’ясовуватимуть правоохоронці у межах слідства. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного зі столичних будинків у Святошинському районі про те, що невідомий чоловік скоїв підпал вхідних дверей до квартири на дев’ятому поверсі. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, медики та ДСНС.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний уродженець Київщини. Чоловік приїхав до будинку з двома автомобільними шинами, зайшов у під’їзд та, переконавшись в тому, що поруч немає людей, облив їх легкозаймистою речовиною та підпалив.

Співробітники Управління карного розшуку столичного главку спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його у порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу України. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази вчинення злочину.

За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Мотив скоєного з’ясовуватимуть правоохоронці у межах слідства. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва