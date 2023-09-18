Столичні поліцейські викрили наркодилерів з психотропами на ₴10 млн.

Під час обшуків в автомобілі, за адресами проживання та в гаражі фігурантів правоохоронці вилучили більше 40 кілограмів солі Альфа-PVP. Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили групу осіб, яка збувала наркотики у столиці. Зловмисниками виявились троє чоловіків 1988, 1991 та 2001 років народження.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі, за адресами проживання та в гаражі наркодиллерів. У результаті вилучено більше 40 кілограмів синтетичного наркотику, електронні ваги та пакети для фасування. За висновком експертизи вилучена речовина – це наркотичний засіб солі Альфа-PVP. Загальна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 10 мільйонів гривень.

Фігурантів слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двоє з них раніше судимі за розбій та зберігання наркотиків.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їм загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва