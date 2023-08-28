Столичні поліцейські викрили працівницю ВЛК на хабарі у 2000 доларів

Перебуваючи у складі позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії, жінка вимагала гроші за «позитивне» рішення, що допоможе уникнути мобілізації. За такі дії їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викрили службовицю слідчі слідчого управління поліції Києва та оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Київ.

Перебуваючи у складі ВЛК, жінка вимагала одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу, за встановлення діагнозу, який підтверджує обмеження придатності до військової служби. Так, «позитивне» рішення комісії порушниця оцінила у 2000 доларів США.

Поліцейські затримали службовицю одразу після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. Гроші слідчі вилучили на місці як речовий доказ. Службовицю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий столичного главку оголосив затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва