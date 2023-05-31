столичні поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ппо

Мешканці міста знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки рф на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах. Правоохоронці встановили усіх фігурантів та передали працівникам СБУ.

Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!

Відділ комунікації поліції Києва