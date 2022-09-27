Столичні поліцейські викрили трьох молодиків, які здійснили розбійний напад на перехожого

Фігуранти побили чоловіка та відібрали у нього смартфон, гаманець і рюкзак з особистими речами. Тепер спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від заявника про те, що на проспекті Глушкова троє невідомих побили його та відібрали майно. Для з’ясування всіх обставин на місце події приїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці з’ясували, що порушники вдарили потерпілого по голові, а коли він впав, то продовжили бити його по тулубу. Згодом постраждалий втратив свідомість, а нападники відібрали у нього смартфон, гаманець, рюкзак з особистими речами і втекли з місця скоєння кримінального правопорушення.

Встановивши прикмети підозрюваних, оперативники затримали їх. Ними виявились 21-річний, 24-річний та раніше судимий 23-річний кияни. Своїми діями зловмисники завдали шкоди на понад 15 тисяч гривень. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Слідчі Голосіївського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою оголосили фігурантам про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Тепер нападникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва