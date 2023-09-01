Столичні правоохоронці викрили осіб у підробці документів для вступу до вишу

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили порушникам про підозру. За злочинні дії їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Слідчі столичного главку за оперативного супроводженням працівників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну схему підробки документів для вступу у вищий навчальний заклад за пільговими умовами, а саме через освітній центр «Донбас-Україна».

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка хотіла влаштувати доньку до вищого навчального закладу за пільговими умовами, тому звернулась до знайомого, який погодився їй допомогти. Чоловік знайшов ще двох людей, в тому числі працівницю юридичного відділу ВНЗ, які сприяли у підробці офіційних документів та подальшого проходження по програмі. Для того, щоб вступити до вишу потрібно було подати довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та про закінчення дистанційного навчання на окупованій території, хоча сама абітурієнтка була жителькою столиці.

Зловмисниками виявились раніше не судимі уродженці Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької областей та міста Київ.

Слідчі повідомили правопорушникам про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, збут чи використання підроблених документів. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва