Столичного блогера викрили у заволодінні ₴340 тис. донатів для ЗСУ

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві повідомлено про підозру мешканцю міста Києва за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб Збройних сил України.

Слідством встановлено, що підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

У такий спосіб зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура