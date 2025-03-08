Столичний поліцейський за $2000 хабара отримав 5 років ув’язнення

Деснянський районний суд міста Києва визнав колишнього правоохоронця винним в одержанні неправомірної вигоди.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 березня.

25 травня 2023 року, о 18 год. 35 хв., вестибюлі станції «Дружби Народів» Київського метрополітену черговий поліцейський зупинив громадянина, в якого під час поверхневої перевірки виявив поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Чоловік пояснював, що знайшов пакетик з амфетаміном у пачці з-під цигарок біля входу в метро.

На місце викликали слідчо-оперативну групу управління поліції в метрополітені, старший дізнавач якої вилучив пакет із невідомою речовиною. Поліція розпочала розслідування за фактом зберігання наркотичної речовини.

Через кілька днів дізнавач поліції сам зателефонував чоловікові, в якого вилучили пакет, і запропонував зустрітися. Поліцейський висунув вимогу 2 тисяч доларів США за те, шо підмінить вилучену речовину на будь-яку іншу не наркотичну чи психотропну, щоб справу закрили.

Громадянин не зміг одразу розрахуватися і працівник поліції погодився зачекати, але збільшив суму на 300 доларів, у звʼязку із затримкою коштів. Не маючи грошей на хабар, чоловік звернувся із заявою про злочин.

У результаті негласної слідчої (розшукової) зафіксовано телефонну бесіду, в якій співробітник поліції запевняє співрозмовника, що кримінальне провадження буде закрито, а його потім викличуть для складання адміністративного протоколу.

Поліціянта задокументували в момент отримання 30 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів США.

У суді вже колишній поліцейський вину не визнав. Стверджував, що чоловік сам запропонував вирішити це питання за винагороду, оскільки у нього і так багато проблем.

Він переконував, що намагався обманом заволодіти коштами, оскільки з експертами ні про що не домовлявся. Це вперше в його житті. Через дуже скрутне матеріальне становище хотів у такий спосіб заволодіти грошима. Але після завершення експертизи речовини прийняв би рішення, відповідно до висновку експерта. Уточнив, що без висновку експерта не міг закрити кримінальне провадження, а тому отриманий від експерта висновок був би вирішальним у прийнятті рішення по кримінальному провадженню.

Але суд відхилив версію про шахрайство. Як вбачається із матеріалів справи, поліціянт зініціював спілкування і в подальшому неодноразово телефонував громадянину з пропозицією якнайшвидшого отримання грошей за закриття справи і збільшував суму виплати.

Як дізнавач відділу дізнання управління поліції у метрополітені ГУНП у місті Києві обвинувачений мав повноваження винести постанову про закриття кримінального провадження, а тому був службовою особою, яка займає відповідальне становище при прийнятті рішення. Будь-яких розмов, що ці кошти обвинувачений отримує для передачі експерту чи іншим особам, які будуть сприяти закриттю кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено не було.

Суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна і забороною обіймати посади в органах поліції строком на 3 роки.