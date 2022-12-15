Столичний суд призначив покарання чоловіку, котрий пограбував пенсіонерку

Зловмисник попросив жінку викликати йому таксі, однак коли вона дістала телефон, фігурант вихопив його з рук та втік. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, суд призначив йому покарання – сім років ув’язнення.

Нагадаємо, що у квітні поточного року оперативники Печерського управління поліції затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку на вулиці Джона Маккейна. До жінки підійшов невідомий і попросив викликати йому таксі, та коли бабуся дістала мобільний телефон, зловмисник вихопив його з рук та втік.

По приїзду правоохоронців заявниця надала прикмети фігуранта, тож поліцейські за «гарячим слідом» затримали ймовірного підозрюваного. Ним виявився уродженець Донецької області, 2003 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час слідства підозрюваний перебував під вартою.

Завершивши досудове розслідування, слідчі скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Вироком Печерського районного суду у місті Києві за вчинення грабежу чоловіку призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва