Столичний суд ув’язнив молодика на три роки за підпал вантажівки

Під час співбесіди з метою працевлаштування між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник вирішив помститися та підпалив вантажний автомобіль роботодавця.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від працівника паркувального майданчика про те, що невідомий чоловік підпалив вантажний автомобіль марки «Мерседес».

В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до вчинення злочину причетний 23-річний місцевий мешканець. Останній напередодні мав намір влаштуватися на роботу та спілкувався з директором компанії, але між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник вирішив помститися роботодавцю.

Правопорушник придбав бензин, прийшов на паркувальний майданчик де стояло авто та, переконавшись у тому, що його ніхто не бачить, облив колесо горючою речовиною і підпалив. Після скоєного зловмисник втік у Рівненську область, де його згодом розшукали правоохоронці.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили 23 – річному молодику про підозру за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна та скерували обвинувальний акт до суду.

Святошинський районний суд міста Києва визнав фігуранта винним у скоєні кримінального правопорушення та засудив до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва