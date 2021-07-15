Стрельба на свадьбе под Одессой: задержанному грозит до семи лет лишения свободы
Правоохранители изъяли у стрелка оружие, а его арестовали.
Мужчина, который в пригороде Одессы устроил стрельбу на свадьбе, задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.
«По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 УКУ… Сейчас установлено, что событие произошло во время празднования свадьбы. Один из гостей произвел несколько выстрелов в воздух», — рассказал начальник полиции в Одесской области Олег Бех.
При этом он указал, что в результате инцидента никто не пострадал, сам стрелок задержан, а оружие изъято.
Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы. // УНИАНTweet