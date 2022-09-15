Студентство у закордонному виші за $4000 – в Одесі батько з сином заробляли на ухилянтах

Чоловіки організовували незаконне переправлення українців призовного віку через державний кордон України шляхом надання їм підроблених документів про вступ до вищого навчального закладу в Польщі. Зловмисників затримали. За свої махінації вони можуть потрапити до в’язниці аж на дев’ять років.

Оперативники Управління міграційної поліції спільно з прикордонниками встановили, що жителі Одеси віком 19-ти та 47-ми років для легкого збагачення під час воєнного стану розробили схему переправлення через державний кордон України чоловіків віком від 18-ти до 60-ти років.

Охоронці порядку з’ясували, що спільники підшукували осіб, які бажали втекти з України, і пропонували їм підроблені документи, що засвідчували вступ до вищого навчального закладу в Польщі. Свої послуги правопорушники оцінювали у чотири тисячі доларів США.

Затримали батька з сином за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, коли ті за місцем мешкання отримали другу частину грошової винагороди за організацію незаконного перетину державного кордону України одним із клієнтів.

З оселі фігурантів в ході проведення обшуків слідчі Одеського районного управління поліції № 1 вилучили 3700 доларів США, 300 євро, 150 манат, 750 гривень, кілька мобільних телефонів, ноутбук, пристрій, схожий на блокування мобільного зв’язку, підроблені документи польського закладу вищої освіти, печатки та інші речові докази, що вказують на причетність до протиправної діяльності. Частину речових доказів направили на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про притягнення чоловіків до відповідальності за підробку документів.

Поки ж слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушникам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. До обрання запобіжного заходу підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідство триває. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до даної схеми.

Відділ комунікації поліції Одеської області