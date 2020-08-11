Суд дав 2 роки тюрми нелюду, який всю ніч катував свою дружину

Ідеться про 44-річного мешканця смт.Красне (Буський район), який ще у липні 2018 року катував свою 35-річну дружину.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Зокрема 20.07.18 з 22.00 до 5.00 наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчиняв насильство щодо дружини: наносив численні побої кулаками та битою, погрожував ножем, забороняв сходити в туалет, погрожував вивести в ліс та волочив за волосся.

Його дії було кваліфіковано за ч.1 ст.127 КК України (умисне заподіяння сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв та інших насильницьких дій з метою примусити останню вчинити дії, що суперечать її волі, а також з метою її залякування).

Тоді прокурори Радехівської місцевої прокуратури наполягали на реальній мірі покарання і вироком суду першої інстанції обвинуваченого визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі, проте, незважаючи на тяжкість скоєного злочину та суспільну небезпеку, яку він становить, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки (відповідно до ст.75 КК України).

Насильнику і цей вирок здався занадто суворим, а от прокурорам – навпаки. Відтак до Львівського апеляційного суду надійшло дві скарги: від захисника про виправдання, а від прокурорів – про призначення такого покарання, на яке заслуговує насильник.

У лютому 2020 року прокурори виграли апеляцію – ув’язнення терміном на 2 роки для зловмисника, що знову ж таки не влаштувало ні підсудного, ні його адвоката.

І от у липні цього року Верховний Суд України поставив у цій справі крапку. Вирок – 2 роки ув’язнення. // Діло